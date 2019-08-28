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Автокредиты
Автокредиты на 2 года
Автокредиты на 2 года
Сравнивайте и заказывайте автокредиты казахстанских банков
Переплата меньше
Взнос меньше
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Автокредитование на покупку автомобиля в автосалонах
от
3.05
%
ГЭСВ
до
15 000 000
Тенге
Оформить
Ставка
от 3.05%
до 21.96%
Сумма
от 450 000 ₸
до 15 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.
до 84 мес.
Тип авто
Легковой автомобиль
Состояние авто
Поддержанная, Новая
Производитель авто
Иностранный, Страны СНГ
Продавцы
Салон
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Льготное автокредитование
от
4.1
%
ГЭСВ
до
15 000 000
Тенге
Оформить
Ставка
до 4.1%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Срок
до 7 лет
Производитель авто
Страны СНГ
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
30 мин.
Оформить
АО Евразийский банк
Льготное кредитование
от
4.1
%
ГЭСВ
до
13 500 000
Тенге
от
10%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 4.1%
Сумма
от 450 000 ₸
до 13 500 000 ₸
Взнос
от 10%
Срок
до 84 мес.
Тип авто
Легковой автомобиль
Состояние авто
Новая
Продавцы
Салон
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 65
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
7 дн.
Оформить
АО Банк ЦентрКредит
Кредитование на покупку нового автомобиля под 4 % годовых
от
7.5
%
ГЭСВ
до
15 000 000
Тенге
от
10%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.5%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Взнос
от 10%
до 20%
Срок
до 7 лет
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный, Страны СНГ
Продавцы
Салон
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
В салонах-партнерах
от
17.6
%
ГЭСВ
до
30 000 000
Тенге
Оформить
Ставка
от 17.6%
до 21.2%
Сумма
до 30 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 84 мес.
Состояние авто
Новая
Производитель авто
Иностранный, Страны СНГ
Продавцы
Салон
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
30 мин.
Оформить
АО АТФБанк
Автокредит
от
18.9
%
ГЭСВ
до
15 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 18.9%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 7 лет
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Общее автокредитование
от
19
%
ГЭСВ
до
30 000 000
Тенге
Оформить
Ставка
от 19%
до 21.2%
Сумма
до 30 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 84 мес.
Производитель авто
Иностранный, Страны СНГ
Продавцы
Салон
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО Банк ЦентрКредит
Кредитование на покупку нового автомобиля в автосалоне
от
19.3
%
ГЭСВ
до
14 000 000
Тенге
от
15%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 19.3%
Сумма
до 14 000 000 ₸
Взнос
от 15%
Срок
до 6 лет
Тип авто
Легковой автомобиль
Состояние авто
Новая
Производитель авто
Иностранный, Страны СНГ
Продавцы
Салон
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Нурбанк
Автокредит на новые автомобили
от
22
%
ГЭСВ
до
10 000 000
Тенге
от
35%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
от 22%
до 29.2%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
Состояние авто
Новая
Продавцы
Салон
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Стаж на последнем месте
28 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Нурбанк
Автокредит на поддержанные автомобили
от
22
%
ГЭСВ
до
10 000 000
Тенге
от
50%
первоначальный взнос
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Ставка
от 22%
до 29.2%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Взнос
от 50%
Срок
от 9 мес.
до 24 мес.
Состояние авто
Поддержанная
Производитель авто
Иностранный
Продавцы
Салон, Частное лицо
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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