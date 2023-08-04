Самые выгодные банковские карты Казахстана

Solva lite

Карта дает возможность получить кредит до 300 000 тенге прямо на карту через приложение с минимальным пакетом документов , оплачивать кредит можно частями в течений месяца. Вы можете получайть бонусы в размере 1% от покупок с карты для погашение своего кредиты бонусами. Для карты предоставляться повышенный кэшбек при бронирование отеля в Booking до 10% также скидки на образовательные курсы до 40% в сервисах партнеров. Снятие возможно в любом банкомате , комиссия составляет 1%.





ALL IN Bereke Bank

Дебетовая карта для простой и удобной жизни, 0,5% кэшбека на все покупки через терминалы Bereke Bank , снятие наличных денег через любой банкомат до 500 000 тенге без комиссий. Кешбэк 2,5% на покупки через POS-терминалы Bereke Bank» в категориях Супермаркеты, АЗС, Кафе и места общественного питания и аптеки. Максимальная сумму на перевод средств через приложения 4 200 000 тенге ,открыть карту можно с 14 лет в мобильном приложении или в отделений банка.





Jusan Mastercard World Elite

Особые возможности и привилегии по всему миру с повышенным кэшбеком до 15%. Предоставляется для владельцев карты доступ к бизнес залам в аэропортах , к залам лояльности от Международной Платежной Системы Mastercard, привилегий Mastercard world elite также возможность оформить страховой полюсов для туристов до 1 500 000 EUR . По умолчанию карта мультивалютная , выпускается сроком на 5 лет , обслуживания в месяц 5000 тенге, выпуск бесплатный в отделений банка.





Forte Blue

Карта для вашей зарплаты и других личных денег — удобно тратить, хранить, переводить и зарабатывать. Бесплатный выпуск и обслуживание в первый год, бесплатные переводы до 500000 тенге в любые банки Казахстана, до 15% кэшбека от покупок ,бесплатное снятие во всех банкоматах мира до 500000 тенге и обмен валюту через карту в приложении. Карта открывается в мобильном приложений имеется Apple и Google pay.

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