Не стоит бояться: 5 мифов о бесконтактных платежах

Даже сегодня новые технологии иногда пугают потребителей. Иногда их трудно объяснить, а также они могут восприниматься с опаской. Самый действенный способ бороться с этим — образование потребителей.

Редакция PaySpace Magazine собрала 5 главных мифов, касающихся бесконтактной оплаты, и рассказывает, как на самом деле работает эта система.

Миф 1

Вор может легко украсть деньги с вашей бесконтактной карты или устройства, если приблизится к вам с терминалом

На самом деле, чтобы получить устройство для создания такого рода «бизнеса», человеку необходимо обратиться к поставщику POS-терминалов. Далее необходимо полностью пройти процедуру известную как KYC «знай своего клиента». А это значит, что человек, владеющий этим устройством, в любом случае будет идентифицирован.

"Термин банковского и биржевого регулирования для фининститутов и компаний, которые работают со средствами частных лиц. Он значит, что перед проведением финансовой операции, личность контрагента должна быть идентифицирована. Считается, что применение такой практики препятствует отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов." Знай своего клиента (Know your customer, KYC)

Миф 2

Если мошенник перехватывает вашу бесконтактную информацию, он может создать фальшивую карту и использовать ее для оплаты в магазине

Это ложь, поскольку данные вашей карты зашифрованы. Для каждой отдельной транзакции существует одноразовый уникальный номер, который передается между картой и терминалом. В бесконтактной оплате не изменяется ничего, кроме способа передачи информации между одним устройством другому.

Бесконтактный способ оплаты не представляет никакого риска, если речь идет о подделке платежной карты.

Миф 3

Даже если вор не может подделать карту, он сможет совершать покупки онлайн или по телефону

Бесконтактность — это функция, позволяющая поддерживать связь между картой/устройством и терминалом. Эта технология имеет значение только при физической оплате. А данные, необходимые для онлайн оплат, например трехзначный код CVV/CVC, который находится на обратной стороне вашей карты, не передается в терминал при расчетах в традиционной торговой точке.

Миф 4

Помимо кражи ваших карточных данных, воры могут также украсть вашу «личность»

Бесконтактные карты не передают никакой информации о ее держателе, например, имени или адресе. Карта не знает таких данных, поскольку в них нет никакой необходимости для совершения транзакции.

Миф 5

Если кто-то украдет мое носимое устройство с NFC, то сможет совершать покупки с моего счета

На сегодня оплата с помощью носимых устройств становится еще более безопасной, чем бесконтактными картами. Важно понимать, что устройство не знает номера вашей карты.

То, что известно устройству, — это маркер номера вашей карты, зашифрованный альтернативным номером. Это очень защищенная информация, которая сначала должна быть «детокенизирована» третьей стороной, например, платежной системой, для совершения транзакции.

Кроме того, смарт-часы не смогут совершать транзакции без: