Не стоит бояться: 5 мифов о бесконтактных платежах
Даже сегодня бесконтактные платежи и другие новые технологии иногда пугают потребителей.
Даже сегодня новые технологии иногда пугают потребителей. Иногда их трудно объяснить, а также они могут восприниматься с опаской. Самый действенный способ бороться с этим — образование потребителей.
Редакция PaySpace Magazine собрала 5 главных мифов, касающихся бесконтактной оплаты, и рассказывает, как на самом деле работает эта система.
Миф 1
Вор может легко украсть деньги с вашей бесконтактной карты или устройства, если приблизится к вам с терминалом
На самом деле, чтобы получить устройство для создания такого рода «бизнеса», человеку необходимо обратиться к поставщику POS-терминалов. Далее необходимо полностью пройти процедуру известную как KYC «знай своего клиента». А это значит, что человек, владеющий этим устройством, в любом случае будет идентифицирован.
"Термин банковского и биржевого регулирования для фининститутов и компаний, которые работают со средствами частных лиц. Он значит, что перед проведением финансовой операции, личность контрагента должна быть идентифицирована. Считается, что применение такой практики препятствует отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов."
Знай своего клиента (Know your customer, KYC)
Миф 2
Если мошенник перехватывает вашу бесконтактную информацию, он может создать фальшивую карту и использовать ее для оплаты в магазине
Это ложь, поскольку данные вашей карты зашифрованы. Для каждой отдельной транзакции существует одноразовый уникальный номер, который передается между картой и терминалом. В бесконтактной оплате не изменяется ничего, кроме способа передачи информации между одним устройством другому.
Бесконтактный способ оплаты не представляет никакого риска, если речь идет о подделке платежной карты.
Миф 3
Даже если вор не может подделать карту, он сможет совершать покупки онлайн или по телефону
Бесконтактность — это функция, позволяющая поддерживать связь между картой/устройством и терминалом. Эта технология имеет значение только при физической оплате. А данные, необходимые для онлайн оплат, например трехзначный код CVV/CVC, который находится на обратной стороне вашей карты, не передается в терминал при расчетах в традиционной торговой точке.
Миф 4
Помимо кражи ваших карточных данных, воры могут также украсть вашу «личность»
Бесконтактные карты не передают никакой информации о ее держателе, например, имени или адресе. Карта не знает таких данных, поскольку в них нет никакой необходимости для совершения транзакции.
Миф 5
Если кто-то украдет мое носимое устройство с NFC, то сможет совершать покупки с моего счета
На сегодня оплата с помощью носимых устройств становится еще более безопасной, чем бесконтактными картами. Важно понимать, что устройство не знает номера вашей карты.
То, что известно устройству, — это маркер номера вашей карты, зашифрованный альтернативным номером. Это очень защищенная информация, которая сначала должна быть «детокенизирована» третьей стороной, например, платежной системой, для совершения транзакции.
Кроме того, смарт-часы не смогут совершать транзакции без:
- Ношения часов. Функция оплаты будет отключена сразу после того, как вы их снимете
- Введение PIN-кода. Как минимум, один раз в день нужно будет ввести PIN-код для совершения остальных бесконтактных транзакций