Как правильно хранить ЭЦП?

Председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева поделилась своими рекомендациями по хранению и правилами пользования Электронно-цифровой подписью.

Согласно статистике госкорпорации «Правительство для граждан» самой популярной услугой в Казахстане признана «Услуга по выдаче Электронно-цифровой подписи». В 2019 году в центрах обслуживания населения ее получили около 8 миллионов раз. Это превышает количество, выданных ЭЦП, в предыдущем 2018 году на 1,8 млн.

Однако, по словам председателя правления госкорпорации Асемгуль Балташевой многие казахстанцы воспринимают ЭЦП как одноразовый ключ.

«К сожалению, некоторые граждане вспоминают об ЭЦП лишь когда необходимо получить электронные госуслуги. После их получения они забывают куда и как сохранили ЭЦП, ее пароль. Когда появляется необходимость в следующей госуслуге им приходится заново получать ЭЦП», - рассказала Балташева.

В связи с этим, глава госкорпорации напомнила казахстанцам о необходимости формирования культуры хранения и пользования ЭЦП. «Владельцам ЭЦП следует принимать меры для защиты принадлежащего им ключа электронной цифровой подписи. Во-первых сохранить ЭЦП в личную папку. Во-вторых, установить свой личный пароль, который будет отличаться от стандартного, присваемого в ЦОНе. В третьих, не передавать свои ключи третьим лицам», - добавила Балташева.

Балташева также порекомендовала казахстанцам настроить уведомление об истечении срока действия на почту или телефон. Кроме того, посмотреть срок действия ЭЦП можно в обновленной версии мобильного приложения egovmobile. Это позволит гражданам продлить срок действия ЭЦП в личном кабинете на портале pki.gov.kz, не посещая ЦОНы.

Стоит также отметить, что в настоящее время казахстанцы имеют несколько альтернатив получению электронных госуслуг без ЭЦП – это получение электронных услуг через одноразовый sms-пароль, приложение EgovMоbile и телеграм-бот EgovKzBot2.0.