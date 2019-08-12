Чем отличается дебетовая от кредитной карты?

Многие дебетовые и кредитные карты имеют схожие характеристики. Как правило, на обеих картах имеется логотип платежной системы, такой как Visa или MasterCard, и обе могут быть использованы в розничных магазинах для оплаты товаров и услуг. Более того на обеих картах указывается фамилия и имя владельца, а также номер карты и срок ее действия.

В чем основное отличие?

Однако ключевое различие между этими двумя картами заключается в том, чьи деньги находятся на карте – собственные денежные средства клиента или банка. Когда клиент использует дебетовую карту, деньги поступают непосредственно с его текущего счета. Когда он использует кредитную карту, покупка списывается на кредитную линию, по которой ему или ей выставляется счет позднее.

Дебетовая карта может выпускаться с услугой «овердрафт», связанной с текущим счетом клиента, для покрытия перерасходов. Для овердрафта свойственны небольшая сумма средств и относительно маленькие проценты, при этом, сумма должна быть возращена сразу в полном размере. С кредитной картой установлен определенный кредитный лимит, и если потребитель пытается потратить сверх этого лимита, карта будет отклонена при операции.

Ключевые факты:

Кредитная карта является долговым инструментам, дебетовая карта - нет.

Если к карте не подключена услуга овердрафта, пользователь дебетовой карты могут тратить только те деньги, которые доступны на его или ее счете.

Кредитная карта открывается для использования средств предоставляемых банком.

Что такое дебетовая карта?

Дебетовые карты предлагают удобство кредитной карты, но работают по-другому. При совершении покупки дебетовые карты снимают деньги непосредственно с вашего текущего счета в банке. Они делают это, удерживая сумму покупки. Затем продавец отправляет транзакцию в свой банк, и она переводится на счет продавца. В зависимости от суммы покупки и вашего банка, деньги будут либо сразу же сняты с вашего счета, либо будут удерживаться банком в течение 24 часов или дольше.

Вы можете использовать свою дебетовую карту для снятия наличных с вашего текущего счета с помощью банкомата, используя уникальный персональный идентификационный номер (ПИН). Когда вы используете дебетовую карту для покупки, вас могут попросить ввести ПИН-код или просто попросить подписать покупку, аналогично кредитной карте.

Что такое кредитная карта?

Кредитная карта является долговым инструментом, который используется для финансовых операций вместо наличных денег, чека или дебетовой карты. В зависимости от кредитоспособности своего владельца, кредитная карта может иметь высокий или маленький кредитный лимит. Когда вы используете кредитную карту, сумма покупки автоматически добавляется к вашему непогашенному балансу. Процентные ставки по кредитным картам могут быть довольно высокими. Это главный способ, с помощью которого банки зарабатывают деньги.

Важно знать: Ответственные пользователи кредитных карт часто могут зарабатывать баллы и вознаграждения от эмитентов карт, а положительное использование кредита помогает создавать и поддерживать высокий кредитный рейтинг.

Как определить, что лучше – дебетовая карта или кредитная?

Конечно, все зависит от Ваших целей и текущих задач. Кредитную стоит завести, если Вы хотите иметь большую финансовую свободу и без задержек оплачивать то, что нужно Вам в данный момент, не откладывая это на потом. Если же Вам нужен финансовый инструмент для хранения собственных денежных средств, который позволяет снимать наличные с нулевой или минимальной комиссией и подходит для любых покупок и платежей, переводов физическим и юридическим лицам то стоит открыть дебетовую карту.