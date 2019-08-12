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Finance.kz
Finance.kz
12.08.2019

Чем отличается дебетовая от кредитной карты?

Многие дебетовые и кредитные карты имеют схожие характеристики. Как правило, на обеих картах имеется логотип платежной системы, такой как Visa или MasterCard, и обе могут быть использованы в розничных магазинах для оплаты товаров и услуг. Более того на обеих картах указывается фамилия и имя владельца, а также номер карты и срок ее действия. 

В чем основное отличие?

Однако ключевое различие между этими двумя картами заключается в том, чьи деньги находятся на карте – собственные денежные средства клиента или банка. Когда клиент использует дебетовую карту, деньги поступают непосредственно с его текущего счета. Когда он использует кредитную карту, покупка списывается на кредитную линию, по которой ему или ей выставляется счет позднее.

Дебетовая карта может выпускаться с услугой «овердрафт», связанной с текущим счетом клиента, для покрытия перерасходов. Для овердрафта свойственны небольшая сумма средств и относительно маленькие проценты, при этом, сумма должна быть возращена сразу в полном размере. С кредитной картой установлен определенный кредитный лимит, и если потребитель пытается потратить сверх этого лимита, карта будет отклонена при операции.

Ключевые факты:

  • Кредитная карта является долговым инструментам, дебетовая карта - нет.
  • Если к карте не подключена услуга овердрафта, пользователь дебетовой карты могут тратить только те деньги, которые доступны на его или ее счете.
  • Кредитная карта открывается для использования средств предоставляемых банком.

Что такое дебетовая карта?

Дебетовые карты предлагают удобство кредитной карты, но работают по-другому. При совершении покупки дебетовые карты снимают деньги непосредственно с вашего текущего счета в банке. Они делают это, удерживая сумму покупки. Затем продавец отправляет транзакцию в свой банк, и она переводится на счет продавца. В зависимости от суммы покупки и вашего банка, деньги будут либо сразу же сняты с вашего счета, либо будут удерживаться банком в течение 24 часов или дольше.

Вы можете использовать свою дебетовую карту для снятия наличных с вашего текущего счета с помощью банкомата, используя уникальный персональный идентификационный номер (ПИН). Когда вы используете дебетовую карту для покупки, вас могут попросить ввести ПИН-код или просто попросить подписать покупку, аналогично кредитной карте.

Что такое кредитная карта?

Кредитная карта является долговым инструментом, который используется для финансовых операций вместо наличных денег, чека или дебетовой карты. В зависимости от кредитоспособности своего владельца, кредитная карта может иметь высокий или маленький кредитный лимит. Когда вы используете кредитную карту, сумма покупки автоматически добавляется к вашему непогашенному балансу. Процентные ставки по кредитным картам могут быть довольно высокими. Это главный способ, с помощью которого банки зарабатывают деньги. 

Важно знать: Ответственные пользователи кредитных карт часто могут зарабатывать баллы и вознаграждения от эмитентов карт, а положительное использование кредита помогает создавать и поддерживать высокий кредитный рейтинг.

Как определить, что лучше – дебетовая карта или кредитная?

Конечно, все зависит от Ваших целей и текущих задач. Кредитную стоит завести, если Вы хотите иметь большую финансовую свободу и без задержек оплачивать то, что нужно Вам в данный момент, не откладывая это на потом. Если же Вам нужен финансовый инструмент для хранения собственных денежных средств, который позволяет снимать наличные с нулевой или минимальной комиссией и подходит для любых покупок и платежей, переводов физическим и юридическим лицам то стоит открыть дебетовую карту.

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